Rolex Master Paris 2022 Catégorie d’évènement: île de France

Rolex Master Paris 2022, 29 octobre 2022, . Du samedi 29 octobre 2022 au dimanche 06 novembre 2022 :

. payant

Du 29 octobre au 6 novembre, les meilleurs joueurs du monde tenteront de briller à l’occasion du dernier Master 1000 de l’année. Etape cruciale pour les meilleurs joueurs du monde afin de décrocher leur précieux sésame pour les Nitto ATP Finals, le Rolex Paris Masters s’annonce particulièrement alléchant cette année. Après une saison riche en émotions, en surprises et en confirmations, tous les regards seront tournés vers l’Accor Arena du 29 octobre au 6 novembre 2022. LA BILLETTERIE EST OUVERTE ! Si vous souhaitez assister à ce prestigieux événement et encourager vos favoris dès le show d’entrée par le célèbre tunnel de lumière, il ne vous reste plus qu’à réserver vos places sur la billetterie officielle du Rolex Paris Masters 2022. Des billets sont disponibles à partir de 10€ et vous avez toujours le choix entre les sessions de journée et de soirée. Spectacle, ambiance et beau jeu garantis ! Contact : https://www.facebook.com/rolexparismasters/?ref=page_internal https://www.facebook.com/rolexparismasters/?ref=page_internal https://www.rolexparismasters.com/fr

Illustration officielle événement

Détails Catégorie d’évènement: île de France Autres lieuville Departement Paris

Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Rolex Master Paris 2022 2022-10-29 was last modified: by Rolex Master Paris 2022 29 octobre 2022

Paris