Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin, Manche Rolex Fastnet Race (concert) Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Manche

Rolex Fastnet Race (concert) Cherbourg-en-Cotentin, 7 août 2021-7 août 2021, Cherbourg-en-Cotentin. Rolex Fastnet Race (concert) 2021-08-07 22:00:00 – 2021-08-07 Plage Verte, zone de spectacle Cherbourg-Octeville

Cherbourg-en-Cotentin Manche Concert électro par AOTEM Concert électro par AOTEM noemie.cagniart@cherbourg.fr +33 2 50 70 11 81 http://www.cherbourg.fr/ Concert électro par AOTEM Concert électro par AOTEM dernière mise à jour : 2021-06-16 par

Détails Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin, Manche Autres Lieu Cherbourg-en-Cotentin Adresse Plage Verte, zone de spectacle Cherbourg-Octeville Ville Cherbourg-en-Cotentin lieuville 49.64376#-1.62215