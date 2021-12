Clamart CHATENAY-MALABRY Clamart, Hauts-de-Seine « Rôles de la dipeptidyl-peptidase 3 (DPP3), dépendants et indépendants de NRF2, dans la dysfonction cardiaque » CHATENAY-MALABRY Clamart Catégories d’évènement: Clamart

Séminaire externe. Distanciel. Feriel Azibani. INSERM UMR942- Hôpital Lariboisière. Invitée par S. Chollet-Martin. CHATENAY-MALABRY 5, rue JB Clément Clamart Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T09:30:00 2022-03-18T11:00:00

