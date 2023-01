Roland Magdane : Histoire de fou Cité des Congrès Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Roland Magdane : Histoire de fou Cité des Congrès, 22 octobre 2023, Nantes. 2023-10-22 La représentation prévue le 30 octobre 2022 est finalement reportée au dimanche 22 octobre 2023.

Horaire : 16:00

Gratuit : non 43 € BILLETTERIES : – www.kproduction.fr, www.francebillet.com, www.ticketmaster.fr- PMR (Personnes à mobilité réduite) : 02 40 25 09 55 La représentation prévue le 30 octobre 2022 est finalement reportée au dimanche 22 octobre 2023. Humour.Le portrait de la famille de Roland Magdane continue !Vous retrouverez pépé dont la folie ne s’arrange pas au point que mémé commence à lui tricoter des camisoles de force ! La folie de la femme de Roland Magdane obsédée par le BIO et le réchauffement de la planète n’arrange rien ! Roland Magdane arrivera-t-il à sortir indemne de cette folie familiale ? Nous allons regarder Roland Magdane se débattre… face au monde de fous qui l’entoure… et compter les camisoles de force afin de s’assurer qu’il y en aura assez pour toute la famille, sachant que lui-même a besoin rien que pour lui de deux camisoles… car en tant que chef de famille il est deux fois plus fou que les autres ! Les spectateurs pourront-ils sortir indemnes de ce vent de folie qui plane dans la salle ? Toute la question est là ! Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Cité des Congrès Adresse 5 Rue de Valmy Ville Nantes lieuville Cité des Congrès Nantes Departement Loire-Atlantique

Cité des Congrès Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Roland Magdane : Histoire de fou Cité des Congrès 2023-10-22 was last modified: by Roland Magdane : Histoire de fou Cité des Congrès Cité des Congrès 22 octobre 2023 Cité des Congrès Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique