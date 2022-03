Roland Magdane : Histoire de fou Cité des Congrès Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Roland Magdane : Histoire de fou Cité des Congrès, 30 octobre 2022, Nantes. 2022-10-30 dans le grand auditorium

Horaire : 16:00

Gratuit : non 43 € BILLETTERIES : – www.kproduction.fr, www.francebillet.com, www.ticketmaster.fr- PMR (Personnes à mobilité réduite) : 02 40 25 09 55 dans le grand auditorium Humour.Le portrait de la famille de Roland Magdane continue !Vous retrouverez pépé dont la folie ne s’arrange pas au point que mémé commence à lui tricoter des camisoles de force ! La folie de la femme de Roland Magdane obsédée par le BIO et le réchauffement de la planète n’arrange rien ! Roland Magdane arrivera-t-il à sortir indemne de cette folie familiale ? Nous allons regarder Roland Magdane se débattre… face au monde de fous qui l’entoure… et compter les camisoles de force afin de s’assurer qu’il y en aura assez pour toute la famille, sachant que lui-même a besoin rien que pour lui de deux camisoles… car en tant que chef de famille il est deux fois plus fou que les autres ! Les spectateurs pourront-ils sortir indemnes de ce vent de folie qui plane dans la salle ? Toute la question est là ! Cité des Congrès adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/

