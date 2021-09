Clermont-Ferrand Musée d'art Roger-Quilliot Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Roland Furieux à Effiat un mystérieux décor sous Louis XIII Musée d’art Roger-Quilliot Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

Roland Furieux à Effiat un mystérieux décor sous Louis XIII

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée d'art Roger-Quilliot

**ROLAND FURIEUX A EFFIAT, UN MYSTERIEUX DECOR SOUS LOUIS XIII** Commissariat : Cécile Dupré, conservatrice du patrimoine, cheffe de service musées & patrimoine Douze tableaux -dont la fonction première fut d’être décor d’apparat du château d’Effiat – sont au cœur d’une passionnante enquête scientifique…. Où il apparaît que ces toiles sont une création artistique majeure pour le règne de Louis XIII. Nourrie de prêts prestigieux, cette exposition actualise la connaissance de ces peintures au travers de recherches croisées et pluridisciplinaires : histoire de la peinture, histoire de la tapisserie, histoire de l’architecture, histoire, recherches scientifiques en arts.

Entrée libre. Suite aux nouvelles modalités d’extension du pass sanitaire, annoncées le 9 août dernier, Clermont Métropole met en place l’organisation d’un pass sanitaire dans le musée.

Musée d'art Roger-Quilliot Place Louis-Deteix, 63100 Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

