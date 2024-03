Roland Camboulives Le Clapier, mercredi 19 juin 2024.

Roland Camboulives Le Clapier Aveyron

Aquarelles

Une invitation à découvrir le Larzac, le Sud de l’Aveyron et les richesses de ses vallées à travers les aquarelles d’un peintre du pays qui connaît tous ces lieux que le visiteur découvre et qui s’émerveille à chaque sortie de les redécouvrir.

Le meilleur atelier de l’aquarelliste est à ciel ouvert, en chemin, pour saisir sur le vif la profondeur de l’air, l’éclat du soleil qui donne aux pierres leurs couleurs et les infimes variations de la lumière.

Pour le visiteur ces aquarelles sont une proposition, une interprétation d’aquarelliste sur les lieux repères de notre paysage et l’expérience du partage d’un regard sur notre patrimoine et les beautés de son cadre naturel.

Pour l’aquarelliste de passage c’est un autre dialogue, un peu plus complice, qui peut s’installer. Quels sont les lieux, quels sont les sites qui méritent le croquis ? Où se placer pour bien les saisir dans leur cadre ? A quel moment de la journée ?

Début : 2024-06-19

fin : 2024-06-19

Le Clapier 12540 Aveyron Occitanie

