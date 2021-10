ROL-TANGUY PAR GIACOMETTI Musée de la Libération de Paris – Musée du général Leclerc – Musée Jean Moulin, 1 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 1 octobre 2021 au 30 janvier 2022 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 10h à 18h

payant

En 1946, Alberto Giacometti fait le portrait d’Henri Rol-Tanguy sous forme de dessins et sculptures de petite taille. L’exposition, à la fois artistique et historique, présente ces œuvres et le contexte de la rencontre entre l’artiste et le colonel Rol-Tanguy.

Pour la première fois à Paris, une exposition réunit des portraits dessinés et sculptés d’Henri Rol-Tanguy, héros de la Libération de Paris, réalisés par Alberto Giacometti juste après la guerre. Ce travail méconnu forme un ensemble homogène qui témoigne des variétés d’approches et de formes avec lesquelles l’artiste aborde son sujet, tout en rappelant le contexte historique dans lequel ces oeuvres ont été créées.

L’exposition “Rol-Tanguy par Giacometti” dévoile une quarantaine de pièces, fruits de la rencontre des deux hommes dans la période particulière de l’année 1946, un an et demi après la Libération de Paris. Une douzaine de dessins, esquisses préparatoires et oeuvres en elles-mêmes, et 17 sculptures de petit format illustrent la recherche esthétique et conceptuelle d’Alberto Giacometti, le rapport de l’artiste à la représentation de la tête de son modèle, le passage de l’homme public à l’homme “monument”.

L’exposition sera présentée au musée de la Libération de Paris-musée du général Leclerc-musée Jean Moulin, juste au-dessus des lieux qui abritèrent le poste de commandement régional des FFI à la Libération de Paris, d’où furent envoyés les ordres du “colonel Rol”.

Musée de la Libération de Paris – Musée du général Leclerc – Musée Jean Moulin 4 avenue du colonel Henri Rol-Tanguy Paris 75014

4, 6 : Denfert – Rochereau (59m) 6 : Saint-Jacques (342m)



Contact :Musée de la libération https://www.museeliberation-leclerc-moulin.paris.fr/venir-au-musee/informations-pratiques

Date complète :

Musée de la Libération