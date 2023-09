MANGA DAY Roissy-en-France – Bibliothèque municipale Roissy-en-France Catégorie d’Évènement: Roissy-en-France MANGA DAY Roissy-en-France – Bibliothèque municipale Roissy-en-France, 14 octobre 2023, Roissy-en-France. MANGA DAY Samedi 14 octobre, 10h30 Roissy-en-France – Bibliothèque municipale Journée animée par Gwendoline des Ateliers Manga – À partir de 11 ans Passionné•es de manga ? Venez exercer votre coup de crayon au Manga Day, une journée complète d’atelier animée par une dessinatrice professionnelle sur le thème de la création d’univers : personnages, vêtements, accessoires et mascottes. Du croquis à la mise en couleur, chaque étape du dessin manga est explorée pour vous initier ou vous perfectionner suivant votre niveau. Entrée libre sur inscription auprès de la médiathèque de Roissy-en-France.

Une pause-déjeuner est prévue de 13h à 14h. Le matériel est fourni. Pour prolonger cette journée d’atelier, vivez BAM ! Festival de pop culture du vendredi 20 octobre au samedi 18 novembre 2023 dans les médiathèques du réseau et les établissements culturels partenaires. Découvrez le programme complet en cliquant ici. Roissy-en-France – Bibliothèque municipale 6 Allée du Verger, 95700 Roissy-en-France Roissy-en-France [{« data »: {« author »: « sinsoulieu », « cache_age »: 86400, « description »: « ddee ppoopp FFeest ccuult stiivval ltuurre al e Illustration: :Carla u00a9Illustration u00a9 Houllier CarlaHoullier programme 20.10 2023 SOIRu00e9E SOIRu00e9E Du2019ouverture Du2019ouverture > villiers-le-bel > 20.10 salon salon >> garges-Lu00c8S-GONESSE > 18.11 >… », « type »: « rich », « title »: « Brochure Bam 2023 Vdefinal Vf », « thumbnail_url »: « https://p.calameoassets.com/230822100334-37b671ffceecabda7d47c9bc991f181e/p1.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/books/0017990727fa9fa231f5a », « thumbnail_height »: 1596, « author_url »: « https://www.calameo.com/accounts/1799072 », « thumbnail_width »: 1140, « html »: « « , « provider_name »: « calameo.com »}, « link »: « https://www.calameo.com/read/0017990727fa9fa231f5a »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:30:00+02:00 – 2023-10-14T16:30:00+02:00

Catégorie d'Évènement: Roissy-en-France

