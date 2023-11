Pierre Richard – Je suis là mais je ne suis pas là! GRANDE HALLE DE LA FERME D’AYAU, 29 mars 2024, ROISSY EN BRIE.

Pierre Richard – Je suis là mais je ne suis pas là! GRANDE HALLE DE LA FERME D’AYAU. Un spectacle à la date du 2024-03-29 à 20:30 (2024-01-14 au ). Tarif : 38.5 à 38.5 euros.

Éternel maladroit, faux distrait, tendre pitre, Pierre Richard nous invite dans son nouveau spectacle à vivre un moment privilégié dans lequel il nous partage à cœur ouvert sa vie passionnée et passionnante.La phrase que j’ai peut-être entendue le plus souvent, à part « Bonjour, ça va ? », « A la tienne » ou « Pardon, mais vous me marchez sur le pied », est sans doute celle-ci: « Êtes-vous aussi distrait dans la vie que dans vos films ? » Je m’évertue depuis cinquante ans à répondre que « Non, pas du tout », mais il faut croire que je prêche dans le désert puisque la question revient inlassablement. C’est pourquoi je viens de prendre une grande décision : ça suffit. Je n’ai pas peur de l’annoncer, avec ce spectacle, je compte prouver de manière irréfutable et définitive que je ne suis pas distrait, tordre le cou des mauvaises langues – ce qui, entre parenthèses, est un tour de force anatomique – bref, mettre enfin un terme à un demi-siècle de malentendu. Pierre Richard Pierre Richard

Votre billet est ici

GRANDE HALLE DE LA FERME D’AYAU ROISSY EN BRIE AVENUE MAURICE DE VLAMINCK Seine-et-Marne

38.5

EUR38.5.

Votre billet est ici