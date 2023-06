La colo des possibles Roissard Roissard, 28 juillet 2023, Roissard.

La colo des possibles 29 juillet – 4 août Roissard Inscription 10€, plus prix du séjours 60€

Nous avons choisi de prendre Vitacolo comme partenaire pour deux raisons, leurs valeurs et priorités éducatives proches des nôtres. Leurs compétences dans les séjours à projet permettra à nos équipes de s’enrichir et d’apporter un plus pédagogique aux enfants.

Pour ce séjour nous proposerons aux enfants de s’inscrire sur des thématiques à projet qu’ils mettront en place le matin. A raison de 2 à 3 heures par jour.

Ces thématiques sont :

Les petits scientifiques partent en colo

L’ambition du séjour est de permettre aux enfants qui aiment les sciences ou qui sont curieux de ce qui les entoure, d’apprendre de nouveaux principes physiques à travers différents temps d’ateliers scientifiques. Et ainsi de monter en 7 jours un projet scientifique

Je crée mon spectacle de vivant:

L’idée sûr ce séjour est de permettre aux enfants qui aiment les arts du spectacle vivant, cirque, théatre, danse… ou qui ont envie d’apprendre de nouveaux savoir-faire. Pourront monter en 7 jours un projet spectacle. Ce projet articulé sur les matinées du séjour permet aux enfants d’acquérir des compétences physiques, des connaissances culturelles et d’expérimenter des techniques. Ainsi ils pourront gagner en estime de soi.

Constructions et atelier Créatif:

Ce séjour à comme ambition de permettre aux enfants qui aiment les jeux de construction, et le bricolage de tout type, de comprendre et d’apprendre à travers de nouvelles notions. Il s’agira de travailler avec eux leur logique concrète, de parler de quantité, qualité mais aussi d’espace, de physique élémentaire et de sens de l’esthétique. Puis de leur permettre de monter en 7 jours un projet de construction cohérent et viable.

Colo Nature : à la découverte de la faune et la flore !

L’idée est de permettre aux enfants qui aiment la nature, qui sont curieux de ce qui les entoure, de comprendre et d’apprendre à travers des activités, jeux de pleine nature et de découvrir la faune et la flore. Puis de leur permettre de monter en 7 jours un projet nature, que ce soit de construction de cabanes, de développement durable, ou même d’Éco-citoyen.

Colo Multi-sports et jeux de plein air

L’ambition du séjour est de permettre aux enfants qui aiment le sport de pouvoir découvrir de différentes activités physiques. Ils pourront apprendre de nouvelles techniques et développer leurs compétences et capacités à travers différents jeux. En 7 jours ils auront le loisir de créer un projet autour du sport

Colo Editions, dessins et écriture : manga/BD, journalisme, recueil de nouvelle

L’ambition du séjour est de permettre aux enfants qui sont passionnés de manga, de bande dessinée ou de littérature en tout genre, d’améliorer ou d’apprendre des techniques, de mise en page, d’illustration, de façon d’écrit ou de nouveau vocabulaire dans le domaine qu’ils souhaitent. Et ainsi de monter en 7 jours une œuvre.

Roissard 38650 Roissard 38650 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

