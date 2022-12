Villemarie Hors les murs 2ème départ Roissard, 17 juillet 2022, Roissard.

Villemarie Hors les murs 2ème départ 17 – 22 juillet Roissard

de 0€ à 300€ tout compris selon QF

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. handicap psychique;handicap intellectuel;handicap visuel;handicap moteur;handicap auditif pi;ii;vi;mi;hi

Roissard 38650 Roissard 38650 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Nous souhaitons permettre aux enfants de s’intéresser à ce qui les entoures et aux autres en leur faisant vivre une expérience hors des murs de leurs quartiers et de leurs ville.

L’idée est de leur faire partager 5 jours avec des enfants différents autour d’un projet commun qui les passionne.Les enfants pourrons choisir la thématique projet de leur choix, ils vivront l’expérience séjours tout de même tous ensemble.

Les projets:

Les petits scientifiques partent en colo

L’ambition du séjour est de permettre aux enfants qui aiment les sciences ou qui sont curieux de ce qui les entoure, d’apprendre de nouveaux principes physiques à travers différents temps d’ateliers scientifiques. Et ainsi de monter en 5 jours un projet scientifique

Je crée mon spectacle de cirque

L’idée sûr ce séjour est de permettre aux enfants qui aiment les arts du cirque ou qui ont envie d’apprendre de nouveaux savoir-faire de monter en 5 jours un projet spectacle. Ce projet articulé sur les matinées du séjour permet aux enfants d’acquérir des compétences physiques, d’expérimenter des techniques. Ainsi ils pourront gagner en estime de soi.

Je fais ma première scène

Pour ce séjour, l’envie est de permettre aux enfants qui aiment les arts du spectacle (danse, théâtre, magie, humour…) ou qui ont envie d’apprendre de nouveaux savoir-faire de monter en 5 jours.Ce projet s’articule sur les matinées et permet aux enfants d’acquérir des compétences et d’expérimenter des techniques. Ainsi ils pourront gagner en estime de soi

Lego et Kaplas : la colo des apprentis constructeurs

Ce séjour à comme ambition de permettre aux enfants qui aiment les jeux de construction, de comprendre et d’apprendre à travers de nouvelles notions. Il s’agira de travailler avec eux leur logique concrète, de parler de quantité, qualité mais aussi d’espace et de physique élémentaire. Puis de leur permettre de monter en 5 jours un projet de construction cohérent et viable.

J’apprends à vivre et jouer dans la nature

L’idée est de permettre aux enfants qui aiment la nature, qui sont curieux de ce qui les entoure, de comprendre et d’apprendre à travers des activités et jeux de pleine nature. Puis de leur permettre de monter en 5 jours un projet de construction de cabanes, développement durable, ou même Eco-citoyen.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-17T06:30:00+02:00

2022-07-22T20:58:00+02:00