Rois et démons à La Ste Chapelle Purcell, Gounod, Tchaikowsky… LA SAINTE CHAPELLE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Rois et démons à La Ste Chapelle Purcell, Gounod, Tchaikowsky… LA SAINTE CHAPELLE, 22 avril 2023, PARIS. Rois et démons à La Ste Chapelle Purcell, Gounod, Tchaikowsky… LA SAINTE CHAPELLE. Un spectacle à la date du 2023-04-22 à 20:00 (2023-04-22 au ). Tarif : 44.0 à 66.0 euros. Venir 30mn avant !!! Les portes ferment 5m avant le début du concert « Rois et démons : voix graves à la Sainte Chapelle » Purcell, Gounod, Tchaïkovsky, Moussorsky, Berlioz, Boito, Rubinstein,Verdi Frédéric Caton, Basse Piano & violoncelle au féminin ————– Frédéric Caton Formé à l’Atelier lyrique de l’Opéra de Paris puis membre de la troupe de l’Opéra National de Lyon, il a chanté de nombreux rôles tels que Colline dans la Bohème, le Moine de Don Carlo, Sarastro dans la Flûte Enchantée, le Père Capulet ou Frère Laurent dans Roméo et Juliette de Gounod, Oroveso dans Norma… Depuis, il est régulièrement invité sur les scènes du monde entier : Opéra de Paris, La Scala, Staatsoper de Berlin, Liceu de Barcelone, Grand Théâtre de Genève, Academia Santa Cecilia de Rome, Royal Albert Hall de Londres, Opera de Monte-Carlo, Salzburger Festspiele, Concertgebouw d’Amsterdam, Konzerthaus de Vienne, Capitole de Toulouse, Chorégies d’Orange… Il a enregistré sous la direction de Kent Nagano… Votre billet est ici LA SAINTE CHAPELLE PARIS 6, BD DU PALAIS Paris Venir 30mn avant !!! Les portes ferment 5m avant le début du concert « Rois et démons : voix graves à la Sainte Chapelle » Purcell, Gounod, Tchaïkovsky, Moussorsky, Berlioz, Boito, Rubinstein,Verdi Frédéric Caton, Basse Piano & violoncelle au féminin ————– Frédéric Caton Formé à l’Atelier lyrique de l’Opéra de Paris puis membre de la troupe de l’Opéra National de Lyon, il a chanté de nombreux rôles tels que Colline dans la Bohème, le Moine de Don Carlo, Sarastro dans la Flûte Enchantée, le Père Capulet ou Frère Laurent dans Roméo et Juliette de Gounod, Oroveso dans Norma… Depuis, il est régulièrement invité sur les scènes du monde entier : Opéra de Paris, La Scala, Staatsoper de Berlin, Liceu de Barcelone, Grand Théâtre de Genève, Academia Santa Cecilia de Rome, Royal Albert Hall de Londres, Opera de Monte-Carlo, Salzburger Festspiele, Concertgebouw d’Amsterdam, Konzerthaus de Vienne, Capitole de Toulouse, Chorégies d’Orange… Il a enregistré sous la direction de Kent Nagano… .44.0 EUR44.0. Votre billet est ici

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu LA SAINTE CHAPELLE Adresse 6, BD DU PALAIS Ville PARIS Tarif 44.0-66.0 lieuville LA SAINTE CHAPELLE PARIS Departement Paris

LA SAINTE CHAPELLE PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Rois et démons à La Ste Chapelle Purcell, Gounod, Tchaikowsky… LA SAINTE CHAPELLE 2023-04-22 was last modified: by Rois et démons à La Ste Chapelle Purcell, Gounod, Tchaikowsky… LA SAINTE CHAPELLE LA SAINTE CHAPELLE 22 avril 2023 La Sainte-Chapelle Paris

PARIS Paris