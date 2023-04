COURSE – LA ROHRBACHOISE À TRAVERS LE FORT CASSO 7-9 rue des sports, 14 mai 2023, Rohrbach-lès-Bitche.

La Rohrbachoise, à travers le Fort Casso, c’est la fusion d’une course et d’une marche pour de bonnes causes.

Départ de la course à 10h à la salle Schuman. Parcours d’environ 10km limité à 500 coureurs.

Pré-inscription jusqu’au 13/05/23 à 12h00: 10€

Sur place le jour même de 7h00 à 8h30 : 12€

Départ de la marche à 10h15 à la salle Schuman. Parcours de 10Km ou 7Km

Pré-inscription jusqu’au 13/05/23 à 12h00 : 5€

Sur place le jour même de 8h30 à 9h30 : 7€

Site paiement en ligne: https://www.payasso.fr/association-pour-l-animation-de-rohrbach-les-bitche/la-rohrbachoise

Bénéfices reversés à « Autour des Williams » et « Laura les couleurs de la vie ». Tout public

Dimanche 2023-05-14 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-14 14:00:00. 12 EUR.

7-9 rue des sports Salle Robert Schuman

Rohrbach-lès-Bitche 57410 Moselle Grand Est



The Rohrbachoise, through Fort Casso, is the fusion of a race and a walk for good causes.

Start of the race at 10am at the Schuman hall. Course of approximately 10km limited to 500 runners.

Pre-registration until 13/05/23 at 12h00: 10?

On the spot the same day from 7:00 to 8:30 am: 12?

Start of the walk at 10:15 am at the Schuman hall. Course of 10Km or 7Km

Pre-registration until 13/05/23 at 12h00: 5?

On the spot the same day from 8:30 am to 9:30 am : 7?

On-line payment: https://www.payasso.fr/association-pour-l-animation-de-rohrbach-les-bitche/la-rohrbachoise

Benefits donated to « Autour des Williams » and « Laura les couleurs de la vie

La Rohrbachoise, a través de Fort Casso, es la fusión de una carrera y una marcha por buenas causas.

Salida de la carrera a las 10h en la sala Schuman. Recorrido de unos 10 km limitado a 500 corredores.

Preinscripción hasta el 13/05/23 a las 12:00: 10?

In situ el mismo día de 7.00 a 8.30 h: 12?

Inicio de la marcha a las 10.15 h en la Sala Schuman. Recorrido de 10Km o 7Km

Preinscripción hasta el 13/05/23 a las 12:00: 5?

In situ el mismo día de 8.30 a 9.30 h: 7?

Pago en línea: https://www.payasso.fr/association-pour-l-animation-de-rohrbach-les-bitche/la-rohrbachoise

Beneficios donados a « Autour des Williams » y « Laura les couleurs de la vie

Die Rohrbachoise durch das Fort Casso ist die Verschmelzung eines Laufs und einer Wanderung für gute Zwecke.

Der Lauf startet um 10 Uhr am Schuman-Saal. Strecke von ca. 10 km, begrenzt auf 500 Läufer.

Voranmeldung bis zum 13.05.23 um 12.00 Uhr: 10?

Vor Ort am selben Tag von 7.00 bis 8.30 Uhr: 12?

Start der Wanderung um 10:15 Uhr in der Schuman-Halle. Strecken von 10Km oder 7Km

Voranmeldung bis zum 13/05/23 um 12.00 Uhr: 5?

Vor Ort am selben Tag von 8:30 bis 9:30 Uhr: 7?

Online-Zahlung: https://www.payasso.fr/association-pour-l-animation-de-rohrbach-les-bitche/la-rohrbachoise

Die Einnahmen werden an « Autour des Williams » und « Laura les couleurs de la vie » gespendet

Mise à jour le 2023-04-17 par OT DU PAYS DE BITCHE