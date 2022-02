ROHFF le Dôme Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

ROHFF le Dôme, 22 novembre 2022, Marseille. ROHFF

le Dôme, le mardi 22 novembre à 20:00

Gilbert Coullier Productions présente : Rohff – “Classic Tour” 22 novembre 2022 – Dôme – Marseille Avec 9 albums, 20 ans de carrière, et près de 2 millions d’albums vendus, Rohff s’est déjà affirmé comme une légende du rap français. Le 10 décembre est paru Grand Monsieur, un 10è album qui sonne comme la consécration d’une carrière auréolée de succès. Très attendu par les fans et les médias, ce 10ème album a fait de Rohff le seul rappeur français de l’histoire à avoir sorti un album sur quatre décennies différentes ! Pour célébrer « Grand Monsieur », Rohff sera de retour sur scène avec le « Classic Tour », une tournée des zéniths en France et en Belgique ! Billets > : [https://bit.ly/3ebrAGW](https://bit.ly/3ebrAGW) _____ Suivez Rohff : [https://www.instagram.com/rohffofficiel/](https://www.instagram.com/rohffofficiel/) [https://twitter.com/rohff](https://twitter.com/rohff)

De 36 à 56€

♫RAP♫ le Dôme 48 Avenue de Saint-Just, 13004 Marseille Marseille Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-22T20:00:00 2022-11-22T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu le Dôme Adresse 48 Avenue de Saint-Just, 13004 Marseille Ville Marseille lieuville le Dôme Marseille Departement Bouches-du-Rhône

le Dôme Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

ROHFF le Dôme 2022-11-22 was last modified: by ROHFF le Dôme le Dôme 22 novembre 2022 le Dôme Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône