Concours de belote Rohaire, 12 novembre 2023, Rohaire.

Rohaire,Eure-et-Loir

Concours de belote sans partenaire, de nombreux lots à gagner/1 par personne. Restauration sur place, crêpes et buvette. A partir de 13h30….

2023-11-12 fin : 2023-11-12 18:00:00. 8 EUR.

Rohaire 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Unpartnered belote competition, many prizes to be won/1 per person. On-site catering, crêpes and refreshments. From 1.30pm…

Concurso de belote sin pareja, muchos premios para ganar/1 por persona. Catering in situ, crepes y refrescos. A partir de las 13.30 h…

Belote-Wettbewerb ohne Partner, zahlreiche Preise zu gewinnen/1 pro Person. Verpflegung vor Ort, Crêpes und Erfrischungsgetränke. Ab 13:30 Uhr…

