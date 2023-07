Journées européennes du patrimoine – Visite libre de l’église Saint-Martin Rohaire, 16 septembre 2023, Rohaire.

Rohaire,Eure-et-Loir

Visite libre de l’église Saint-Martin. L’ édifice est rattachée à la paroisse Saint Laumer du Perche, du Doyenné des Forêts, dans le diocèse de Chartres. L’église est placée sous la protection de saint Martin..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 19:00:00. EUR.

Rohaire 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Visit the church of Saint-Martin. The church is part of the parish of Saint Laumer du Perche, in the Doyenné des Forêts, in the diocese of Chartres. The church is under the protection of Saint Martin.

Visite la iglesia de Saint-Martin. La iglesia forma parte de la parroquia de Saint Laumer du Perche, en el Doyenné des Forêts, en la diócesis de Chartres. La iglesia está bajo la protección de Saint-Martin.

Freie Besichtigung der Kirche Saint-Martin. Das Gebäude gehört zur Pfarrei Saint Laumer du Perche im Dekanat Les Forêts in der Diözese Chartres. Die Kirche steht unter dem Schutz des heiligen Martin.

Mise à jour le 2023-07-09 par OT DU PERCHE