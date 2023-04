Fête votive Centre Village, 8 septembre 2023, Rognes.

Rognes vous convie à son rendez-vous annuel de la fête votive. Trois jours de fête et d’animations pour petits et grands, sans oublier la traditionnelle retraite aux flambeaux..

2023-09-08 à ; fin : 2023-09-10 . .

Centre Village Cours Saint Etienne

Rognes 13840 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Rognes invites you to its annual « Fête Votive ». Three days of festivities and animations for young and old, without forgetting the traditional torchlight procession.

Rognes le invita a su « Fête Votive » anual. Tres días de fiesta y diversión para grandes y pequeños, sin olvidar el tradicional desfile de antorchas.

Rognes lädt Sie zu seinem jährlichen Rendezvous, dem « Fête votive », ein. Drei Tage voller Festlichkeiten und Animationen für Groß und Klein, nicht zu vergessen der traditionelle Fackelzug.

