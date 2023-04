Château Bonisson – Musicales Dans les Vignes – Gospel 177 route des Mauvares, 6 août 2023, Rognes.

Le festival célèbre chaque été la noblesse du vin et de la musique dans les plus beaux vignobles de Provence avec une programmation exigeante de très haute qualité..

2023-08-06 à 19:00:00 ; fin : 2023-08-06 23:00:00. .

177 route des Mauvares Château Bonisson

Rognes 13840 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Every summer, the festival celebrates the nobility of wine and music in the most beautiful vineyards of Provence with a demanding program of very high quality.

Cada verano, el festival celebra la nobleza del vino y la música en los viñedos más bellos de la Provenza con un exigente programa de muy alta calidad.

Das Festival feiert jeden Sommer den Adel des Weins und der Musik in den schönsten Weinbergen der Provence mit einem anspruchsvollen Programm von höchster Qualität.

