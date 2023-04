Festival Aux Carrières – Telegraph Road (Tribute to Dire Straits) Anciennes Carrières de Rognes, 22 juillet 2023, Rognes.

En septembre 2015, six musiciens passionnés décident de faire revivre à l’identique, les morceaux écrits et interprétés par Mark Knopfler et son groupe 30 ans plus tôt. Revivez les meilleurs moments de l’immense carrière de Dire Straits !.

2023-07-22 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-22 . EUR.

Anciennes Carrières de Rognes Chemin du Grand Saint Paul

Rognes 13840 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



In September 2015, six passionate musicians decided to revive the songs written and performed by Mark Knopfler and his band 30 years earlier. Relive the best moments of Dire Straits’ immense career!

En septiembre de 2015, seis músicos apasionados decidieron revivir las canciones escritas e interpretadas por Mark Knopfler y su banda 30 años antes. ¡Revive los mejores momentos de la inmensa carrera de Dire Straits!

Im September 2015 beschlossen sechs leidenschaftliche Musiker, die Stücke, die Mark Knopfler und seine Band 30 Jahre zuvor geschrieben und gespielt hatten, originalgetreu wieder aufleben zu lassen. Erleben Sie die besten Momente der großen Karriere der Dire Straits!

