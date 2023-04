Festival Aux Carrières – Flamenco jazz, Juan Carmona Anciennes Carrières de Rognes, 21 juillet 2023, Rognes.

Juan Carmona est un cas atypique dans le flamenco moderne. Gitan français d’origine andalouse, le guitariste a été récompensé de nombreux prix et distinctions et jouit d’une grande réputation en Espagne comme dans le monde..

2023-07-21 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-21 . EUR.

Anciennes Carrières de Rognes Chemin du Grand Saint Paul

Rognes 13840 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Juan Carmona is an atypical case in modern flamenco. A French gypsy of Andalusian origin, the guitarist has been awarded numerous prizes and distinctions and enjoys a great reputation in Spain and throughout the world.

Juan Carmona es un caso atípico en el flamenco moderno. Gitano francés de origen andaluz, el guitarrista ha recibido numerosos premios y distinciones y goza de gran reputación en España y en todo el mundo.

Juan Carmona ist ein atypischer Fall im modernen Flamenco. Der französische Zigeuner mit andalusischen Wurzeln wurde mit zahlreichen Preisen und Auszeichnungen bedacht und genießt in Spanien und der ganzen Welt einen hervorragenden Ruf als Gitarrist.

