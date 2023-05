Fête de la Truffe d’été Chemin De Brès, 15 juillet 2023, Rognes.

La cave coopérative de Rognes vous invite à découvrir les produits locaux et les saveurs estivales autour d’un marché convivial..

2023-07-15

Chemin De Brès Hostellerie des Vins de Rognes

Rognes 13840 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The cooperative cellar of Rognes invites you to discover local products and summer flavors around a friendly market.

La bodega cooperativa de Rognes le invita a descubrir los productos locales y los sabores del verano en torno a un mercado acogedor.

Die Genossenschaftskellerei von Rognes lädt Sie ein, bei einem geselligen Markt lokale Produkte und sommerliche Geschmäcker zu entdecken.

Mise à jour le 2023-05-11 par Office Municipal de Tourisme de Rognes