Festival Aux Carrières – Gigi vous décape la tignasse ! Anciennes Carrières de Rognes, 30 juin 2023, Rognes.

Dans le cadre du Festival aux Carrières, Gigi nous offre son nouveau “seul en scène”. Gigi a décidé d’ouvrir un salon de coiffure ! Jusque là tout va bien, sauf qu’elle n’est pas coiffeuse….

2023-06-30 à 21:00:00 ; fin : 2023-06-30 . EUR.

Anciennes Carrières de Rognes Chemin du Grand Saint Paul

Rognes 13840 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



As part of the Festival aux Carrières, Gigi offers us her new « one woman show ». Gigi has decided to open a hair salon! So far so good, except that she is not a hairdresser?

En el marco del Festival aux Carrières, Gigi nos ofrece su nuevo « one woman show ». Gigi ha decidido abrir un salón de peluquería Hasta aquí todo bien, salvo que ella no es peluquera..

Im Rahmen des Festivals aux Carrières bietet Gigi ihr neues Solo-Programm an. Gigi hat beschlossen, einen Friseursalon zu eröffnen! So weit, so gut, nur ist sie keine Friseurin?

Mise à jour le 2023-04-20 par Office Municipal de Tourisme de Rognes