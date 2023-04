Vide-grenier au Parc des Garrigues Avenue de Lambesc, 28 mai 2023, Rognes.

Chaque année, le Comité des Fêtes de Rognes organise un grand vide grenier au Parc des Garrigues. Un évènement d’envergure à ne pas manquer pour dénicher toutes sortes de trésors !.

2023-05-28 à 07:30:00 ; fin : 2023-05-28 . .

Avenue de Lambesc Parc des Garrigues

Rognes 13840 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Every year, the Comité des Fêtes de Rognes organizes a big garage sale in the Parc des Garrigues. A major event not to be missed to find all kinds of treasures!

Todos los años, el Comité des Fêtes de Rognes organiza una gran venta de garaje en el Parc des Garrigues. Un acontecimiento a gran escala que no debe perderse para desenterrar todo tipo de tesoros

Jedes Jahr veranstaltet das Festkomitee von Rognes einen großen Flohmarkt im Parc des Garrigues. Ein großes Ereignis, das Sie nicht verpassen sollten, um nach allerlei Schätzen zu stöbern!

