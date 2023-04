Exposition « Léon Wuidar, une peinture à géométrie variable » 177 route des Mauvares, 20 mai 2023, Rognes.

Le Bonisson Art Center, situé à Rognes près d’Aix en Provence, a souhaité rendre hommage à Léon Wuidar , première exposition personnelle à lui être consacrée en France..

2023-05-20 à 11:00:00 ; fin : 2023-09-17 19:00:00. .

177 route des Mauvares Bonisson Art Center

Rognes 13840 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Bonisson Art Center, located in Rognes near Aix en Provence, wanted to pay tribute to Leon Wuidar, the first personal exhibition dedicated to him in France.

El Centro de Arte Bonisson, situado en Rognes, cerca de Aix en Provence, ha querido rendir homenaje a Léon Wuidar, la primera exposición personal que se le dedica en Francia.

Das Bonisson Art Center in Rognes bei Aix en Provence möchte Léon Wuidar eine Hommage erweisen , die erste Einzelausstellung, die ihm in Frankreich gewidmet wird.

