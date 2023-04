Fête du Printemps Ancienne Ecole, 14 mai 2023, Rognes.

La commune de Rognes organise cette année la 11ème édition consécutive de sa « Fête du Printemps » qui se déroulera au cœur du village. Les thèmes du Bio, du naturel, de l’antigaspi et du recyclage seront encore à l’honneur !.

2023-05-14 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-14 18:00:00. .

Ancienne Ecole Médiathèque municipale Le Préau Livres

Rognes 13840 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The commune of Rognes organizes this year the 11th consecutive edition of its « Spring Festival » which will take place in the heart of the village. The themes of organic, natural, anti-waste and recycling will be honored again!

El municipio de Rognes organiza este año la 11ª edición consecutiva de su « Fiesta de la Primavera », que tendrá lugar en el corazón del pueblo. Los temas de lo ecológico, lo natural, la lucha contra los residuos y el reciclaje volverán a ser los protagonistas

Die Gemeinde Rognes organisiert dieses Jahr zum elften Mal in Folge ihr Frühlingsfest, das im Herzen des Dorfes stattfindet. Die Themen Bio, Natur, Anti-Müll und Recycling werden wieder im Mittelpunkt stehen!

Mise à jour le 2023-03-31 par Office Municipal de Tourisme de Rognes