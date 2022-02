ROGER VON GUNTEN, Sirénades Instituto Cultural de México, 11 février 2022, Paris.

ROGER VON GUNTEN, Sirénades

du vendredi 11 février au jeudi 24 mars à Instituto Cultural de México

L’Institut culturel du Mexique présente une centaine de peintures et œuvres graphiques de Roger von Gunten (1933), réalisées de la fin des années 1950 jusqu’à aujourd’hui, au sein de la première rétrospective française consacrée à ce maître de la couleur qui occupe une place singulière dans le paysage artistique du Mexique contemporain. Peuplée d’êtres féminins, d’animaux étranges et fabuleux, de plantes et de fleurs exotiques vivant en harmonie, l’œuvre de Roger von Gunten exalte le miracle de la création naturelle et surnaturelle. Passionné de botanique, d’astronomie et de poésie, ce mélomane admirateur de Bach compose des tableaux sensoriels empreints de fantaisie et d’érotisme naturel donnant accès à des mondes intérieurs exubérants grâce à de puissantes mélodies visuelles aux chromatismes insoupçonnés. Roger von Gunten débute sa formation artistique à la Kunstgewerbeschüle de Zurich sous la direction de Johannes Itten, éminent théoricien de la couleur ayant enseigné au Bauhaus, avant de s’installer au Mexique dès 1957 où il s’initie à la gravure sur métal auprès de Guillermo Silva Santamaría. Il est issu de la Ruptura, cette génération de jeunes artistes qui dans les années 1960 ont donné un nouvel élan à la scène culturelle mexicaine. L’œuvre de Roger von Gunten, exposée et conservée au sein de musées et de collections au Mexique, en Europe, en Asie et en Océanie, transmet une émotion et offre au spectateur, hypnotisé par ses paysages sans fin, un espace de liberté.

Entrée libre

Instituto Cultural de México 119 rue Vieille du Temple 75003 Paris Paris Paris



