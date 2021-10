Roge Théâtre de l’Atalante, 16 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 16 au 19 octobre 2021 :

mardi, samedi de 20h30 à 22h

et dimanche de 17h à 18h30

et lundi de 18h à 19h30

Chant polyphonique occitan La Mal Coiffée reprend la parole contre toutes les dominations : les coloniales, les nationales, les économiques, les médiatiques…

Avec sa polyphonie et ses percussions, elle nous raconte nous, gens d’ici, ou plutôt gens vivants ici, en Languedoc avec nos héritages, nos histoires particulières. Avec la langue Occitane toujours debout, toujours chantante, toujours prête à clamer ses solidarités, et à se nourrir de toutes les émancipations et résistances populaires de par le monde.

DISTRIBUTION : Karine Berny – chant, bombo leguero, petadou Myriam Boisserie – chant, pétadou, monocorde Marie Coumes – chant Laëtitia Dutech – chant, adufe, bendir, tambourins, tambour, monocorde Laurent Cavalié – auteur compositeur arrangements Pierre Heydorff – Scénographie, création lumière. Fred Serret – ingénieur son

Théâtre de l’Atalante 10 place Charles Dullin Paris 75018

Contact :Théâtre de l’Atalante 0146061190 latalante.com@gmail.com https://www.theatre-latalante.com/ 0146061190 latalante.gitis@gmail.com

