Nozay Loire-Atlantique Deux êtres dans un même cercle peuvent-ils tourner rond ? Pris dans une seule roue Cyr, armé de protections et de cuirasses, un duo d’acrobates expérimente la notion de risque, sans danger. Une intense pièce de cirque, belle et absurde, où l’amitié joue avec la gravité. Matelassés, coqués, les corps surprotégés deviennent des silhouettes surhumaines. Avec cet agrès atypique qu’est le cercle, Jules Sadoughi et Tommy Entresangle posent la formule Risque = Occurrence x Gravité comme équation artistique. Quelle part mesurable de risque comporte le fait de s’ouvrir à l’inconnu ? Et celui de donner sa confiance ? À quel moment se protéger est pertinent, ou complètement stupide ? À rebours des discours de prudence, c’est à travers l’expérience physique qu’ils interrogent le risque de vivre, pleinement : « Faire un pas, c’est déjà prendre tous les risques. » A partir de 8 ans

Gratuit Informations et réservations sur le site internet de la communauté de communes de Nozay ou auprès de l'office de tourisme Erdre Canal Forêt – Accueil de Nozay En partenariat avec Le Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique accueil-nozay@erdrecanalforet.fr +33 7 60 46 99 00

Route d'Abbaretz Plateau sportif Nozay

