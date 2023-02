Roforofo Jazz La Marbrerie, 12 avril 2023, Montreuil.

Après plus d’une quinzaine d’années à entailler l’afrobeat des Frères Smith de ses coups de guitare, Martin Smith aka Elvis Martinez a remué sédiments et limons musicaux dans un marécage de radicalité hip hop, de groove funk, de puissance afro, de liberté jazz avec un goût prononcé pour les mélanges aventureux.

Roforofo Jazz n’est boueux que parce qu’il s’agite, pas parce qu’il stagne. Fixés dans la cire ou développés sur scène, les sept musiciens ne connaissent qu’un seul et unique canal d’expression : le live, ce moment d’alchimie entre eux, cette connexion par le groove.

Cette télépathie musicale huilée par les dix ans que les membres auront passé à jouer ensemble. Afro Latin Vintage Orchestra, ©© les freres Smith, Los Tres Puntos, No Water Please, ou encore Sax Machine, chacun de ces groupes cache dans son line-up un ou plusieurs des membres de Roforofo Jazz. Des groupes avec lesquels ils auront affronté les publics massifs et les scènes surchauffées des festivals, le trio guitare / basse / batterie de Roforofo Jazz a également tenu les rênes rythmiques du OK Band de Kologbo, dernière formation d’Oghene Kologbo, side man du mythique Fela. Fela, le créateur de l’afrobeat. Fela le Black President, dont le batteur Tony Allen, le scientifique de la polyrythmie, est venu un jour s’installer derrière les fûts de Roforofo pour faire le guest ultra-luxueux le temps d’un concert. Fela dont la présence passe comme un fil continu dans les compositions du groupe.

Un fil plus ou moins visible devenu rouge incandescent le jour où Roforofo Jazz est devenu le premier groupe français à consonnance afrobeat à figurer au programme de la Felabration, la grand-messe annuelle dédiée au Père Fondateur, tenue chaque année à Lagos. De l’Afrika Shrine au Freedom Park, c’est dans un mélange de pèlerinage et de voyage initiatique que Roforofo Jazz a écumé les salles de la tentaculaire mégalopole Nigériane, des plus explosives aux plus feutrées. Dans l’ambiance chaotique d’une ville surchargée, une connexion directe avec la source, l’apprentissage ultime.

Désormais soudés par cette expérience aux frontières du mystique, c’est les bidons remplis de grooves inflammables et d’inspirations explosives directement puisés dans ce chaudron d’énergies créatrices que les membres de Roforofo Jazz sont revenus en France.

