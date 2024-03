Roforofo Jazz au Studio de l’Ermitage Studio de l’Ermitage Paris, samedi 30 mars 2024.

Le samedi 30 mars 2024

de 21h00 à 23h30

.Tout public. payant

De 15 à 18 euros.

Si la musique de Fela Kuti tient lieu de fil rouge dans l’énergie créative de Roforofo Jazz, les six musiciens et MC Days aka RacecaR s’aventurent en toute liberté dans une jungle sonore toujours plus

Days (aka RacecaR) : Voix

Fabien Sautet : Batterie

Gregory Hector : Basse

Martin Smith : Guitare

Benjamin Peyrot des Gachons : Clavier

Laurent Dumont : Saxophone baryton & Flute

Gael Fajeau : Trompette

__

« La furie jazz hop de Roforofo Jazz éleve à son sommet la fusion afrobeat, jazz et hip-hop. » Une Sélection FIP

« Un mélange syncopé d’afrobeat, de hip hop et de jazz-funk, où percent embardées éthiopiques et vaques réminiscences béninoises » Télérama

« Si vous appréciez Gil Scott Heron, Fela Kuti, le hip-hop, vous allez adorer Roforofo Jazz.» Marianne

« L’afrobeat rayonne désormais de multiples manières grâce à une myriade de formations originales comme Kokoroko ou Roforofo Jazz. » Starwax Magazine

« Le premier groupe français d’afrobeat à s’être produit lors de la Felabration à Lagos. » Le Monde

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/roforofo-jazz https://www.instagram.com/roforofojazz/ https://www.instagram.com/roforofojazz/ https://www.billetweb.fr/roforofo-jazz

Roforofo Jazz