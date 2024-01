Salon de Pâques Rœschwoog, dimanche 17 mars 2024.

Salon de Pâques Rœschwoog Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 10:00:00

fin : 2024-03-17 18:00:00

Le deuxième week end du mois de mars, la commune de Roeschwoog accueille son deuxième marché de Pâques !

Un rassemblement de 35 artisans et créateurs de notre région réunis sous le toit de la MOC .

Un rendez vous printanier à ne pas manquer pour découvrir le savoir faire des créateurs de notre région, et déguster les produits des producteurs de chez nous. Métiers d’Art, Artisanat et Plaisir de Bouches seront les maitres mots de notre manifestation où plus de 40 exposants se presseront sous le toit de la MOC. Buvette et petite restauration.

0 EUR.

16 rue du Stade

Rœschwoog 67480 Bas-Rhin Grand Est jocelyn.esch@orange.fr



L’événement Salon de Pâques Rœschwoog a été mis à jour le 2024-01-16 par Office de Tourisme du Pays Rhénan