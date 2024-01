RODRIGUE NABUCHODONOSOR LIVE THEATRE DE DENAIN Denain, samedi 10 février 2024.

Différent, multiple, paradoxal, contradictoire, fou et libre,RODRIGUE unit ses adjectifs comme l’étendard de toute création.Qu’est-ce qu’il restera de nous ? Un impact positif ?Les titres s’unissent en tentant de répondre à cette question dans la joie, dans la rage, en soulignant nos paradoxes, vers l’optimisme et surtout dans cette nécessité de faire les choses, l’espoir ne naissant qu’après le passage à l’action… Et c’est paradoxalement en parlant de mort, qu’on parle le mieux de vie, qu?on interroge la quête de sens…De la pop française qui flirte insolemment avec le rock, l’électro et la chanson parfois libertaire et insouciante, parfoissombre et engagée. En solo ou en groupe, avec plus de 300 concerts au compteur, neuf créations scéniques, bientôt cinq albums studio, plus d’une dizaine de clips et un public qui suit, le projet, reconnu pour sa plume et son inventivité, a aujourd’huiatteint une maturité et une force sans précédent.

Tarif : 12.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-02-10 à 20:30

THEATRE DE DENAIN RUE DE VILLARS 59220 Denain 59