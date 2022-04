RODRIGUE EN CONCERT Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy Meurthe-et-Moselle RODRIGUE

Samedi 30 Avril 2022

MJC Desforges

27 Rue de la République à Nancy

20h – Mode Solo

BILLETTERIE :

https://my.weezevent.com/rodrigue-mjc-desforges-nancy-54

De la scène poético-rock en français qui au fil des années s’est fait connaître nationalement.

Artiste, auteur compositeur interprète, reconnu pour son inventivité.

RODRIGUE, c’est plus de 300 concerts, 8 créations scéniques pro depuis 2006, 4 albums studio, 1 album live, 9 Clips.

Présentation : https://mailchi.mp/eaaef0df462d/rodrigue-present-3 Site Officiel: http://www.rodrigueweb.com

Facebook: http://www.facebook.com/rodrigueweb

Youtube: http://www.youtube.com/rodrigueweb

SoundCloud: https://soundcloud.com/rodrigueweb +33 6 85 34 90 71 http://www.rodrigueweb.com/ Aliosha

