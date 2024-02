RODRIGO Y GABRIELA LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand, mercredi 10 juillet 2024.

Depuis bientôt vingt ans, les guitares acoustiques de Rodrigo y Gabriela conjuguent virtuosité, dynamisme et inventivité. Récompensé par un Grammy Award en 2020 et bénéficiant d’une spectaculaire réputation scénique, le duo instrumental mexicain franchit un nouveau cap avec In Between Thoughts… A New World, son sixième album.In Between Thoughts voit Rodrigo y Gabriela bouleverser l’équilibre de leurs textures acoustiques en intégrant les sonorités de la guitare électrique, des synthétiseurs analogiques, des percussions électroniques et des cordes de L’Orchestre symphonique bulgare dirigées par le compositeur Adam Ilyas Kuruc. « Lorsqu’on évoque les thèmes de la spiritualité ou de la quête de sens, on peut très facilement imaginer une musique apaisante ou sereine », commente Gabriela. « Mais nous voulions faire quelque chose de différent – nous voulions apporter une qualité cinématographique et beaucoup d’action à cette musique pour la rendre aussi excitante que possible. » Dense, mystique, surprenant et épique : Pour Rodrigo y Gabriela, In Between Thoughts s’impose comme le nouveau jalon d’une carrière placée sous le signe de l’aventure et de l’innovation.

Tarif : 37.50 – 37.50 euros.

Début : 2024-07-10 à 20:00

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63