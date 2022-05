Rodrigo y Gabriela

Rodrigo y Gabriela, 11 juillet 2022, . Rodrigo y Gabriela

2022-07-11 21:30:00 21:30:00 – 2022-07-11 EUR 45 45 Sur leur dernier album intitulé Mettavolution, le duo Rodrigo y Gabriela reprend le morceau “Echoes” de Pink Floyd, qui occupait toute la seconde face de l’album Meddle en 1971. dernière mise à jour : 2022-03-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville