Rodrigo Cuevas La Rampe Échirolles, vendredi 5 avril 2024.

Rodrigo Cuevas Musiques des Asturies revisitées et cabaret queer flamboyant ! Vendredi 5 avril, 20h00 La Rampe Tarif : 10 à 22€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-05T20:00:00+02:00 – 2024-04-05T21:30:00+02:00

Fin : 2024-04-05T20:00:00+02:00 – 2024-04-05T21:30:00+02:00

Porté à la fois par un amour profond de la musique folklorique du nord de l’Espagne, et par l’envie de lui rendre sa vitalité, Rodrigo Cuevas dépoussière le genre en laissant libre cours à son imaginaire.

S’auto-décrivant comme agitateur folklorique, le trublion ibérique étonne et se démarque face au conservatisme souvent associé au folklore et à l’Espagne rurale où il a choisi de vivre.

Moitié drag queen, moitié sorcier hidalgo, chanteur, danseur, musicien et performeur charismatique, il manie à la perfection l’insolence et la sensualité.

Sa musique s’inspire des rythmes et chants traditionnels qu’il dépoussière à grand renfort d’instrumentation électronique et d’audace formelle, tout en respectant le fond antique du répertoire basé sur d’anciennes danses, asturiennes comme le xiringüelu ou galiciennes comme la muñeira.

Son tout nouveau spectacle La Romería (Le Pèlerinage) est une nouvelle et brillante démonstration de ce génie de la scène, proposition alimentée ici par le récit, la poésie et l’humour, mais aussi par la beauté d’une

mise en scène propice à la célébration et à la fête, loin des préjugés.

Un show fascinant, extraverti, chaleureux, ambitieux, gai, dansant…

La Rampe 15 Av. du 8 Mai 1945, 38130 Échirolles Échirolles 38130 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://musiques-nomades.fr/agenda/rodrigo-cuevas »}]