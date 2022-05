RODRIGO CUEVAS (FESTIVAL RIO LOCO), 16 juin 2022, .

RODRIGO CUEVAS (FESTIVAL RIO LOCO)

2022-06-16 18:30:00 – 2022-06-16

Surnommé le “Freddy Mercury du folklore des Asturies” à juste titre par un journaliste du quotidien espagnol El Pais, Rodrigo Cuevas a le même regard rieur et la même extravagance sensuelle que son aîné britannique. D’abord formé au piano et au tuba, des études d’ingénieur du son en poche, l’artiste se révèle rapidement comme un véritable “agitateur folklorique” dont l’élégance naturelle se marie à une incroyable audace formelle. Sa rencontre avec le producteur Catalan Raül Refree est déterminante. Mi-hidalgo mi-queer, Rodrigo Cuevas s’empare ainsi des chants, danses et rythmes traditionnels asturiens ou galiciens pour mieux les réinventer. L’auteur-compositeur et multi-instrumentaliste livre ainsi un show empli d’émotion entre cabaret hybride, voix-guitare délicat et instrumentation électronique futuriste. À la fois radicalement contemporain et ancré dans un héritage traditionnel paysan, ses performances détonent. La sensualité vissée au corps, habillé de costumes délicieusement baroques ou androgynes, Rodrigo Cuevas nous ouvre les portes d’une folktronica flamboyante avec une insolence en tous points solaire.

Rendez-vous à la Scène Village du festival Rio Loco !

Pour la 27ème édition du festival Rio Loco Nova Onda, découvrez Rodrigo Cuevas, un agitateur flamboyant.

