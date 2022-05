Rodrigo Cuevas, 11 juillet 2022, .

Rodrigo Cuevas

2022-07-11 22:30:00 22:30:00 – 2022-07-11 00:00:00 00:00:00

La version folktronica de chants et danses populaires anciens de Galice et des Asturies habités d’une modernité à l’esthétique provocante et élégante à la fois ! Artiste multiple, performeur au regard de braise en tenue de mage bienveillant, il revendique une liberté de ton tout autant qu’un attachement profond à sa terre natale. Un Moment d’irrévérencieuse poésie…

Pour sa 27e édition, le festival Les Suds, à Arles accueille Rodrigo Cuevas.

+33 4 90 96 06 27 https://www.suds-arles.com/fr/2022/festival/rodrigo-cuevas-8398

