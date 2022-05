RODOLPHE RAFFALI TRIO – Mercredis Jazz Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage Catégorie d’évènement: Le Touquet-Paris-Plage

RODOLPHE RAFFALI TRIO – Mercredis Jazz Le Touquet-Paris-Plage, 24 août 2022, Le Touquet-Paris-Plage. RODOLPHE RAFFALI TRIO – Mercredis Jazz Manoir Hôtel Le Touquet-Paris-Plage

2022-08-24 – 2022-08-24

Manoir Hôtel Le Touquet-Paris-Plage 62520 Le Touquet-Paris-Plage Mercredi 24 août 2022 20h30, Manoir Hôtel

Rodolphe Raffali guitare manouche et son trio (Cb, guitare accompagnement) interprètent les grands succès de Georges Brassens dont c’est actuellement le centenaire de sa naissance !!! culture@letouquet.com +33 3 21 06 72 00 Mercredi 24 août 2022 20h30, Manoir Hôtel

