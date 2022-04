Rodolphe Raffali Trio Argenton-sur-Creuse, 21 mai 2022, Argenton-sur-Creuse.

Rodolphe Raffali Trio Argenton-sur-Creuse

2022-05-21 20:30:00 – 2022-05-21

Argenton-sur-Creuse Indre

Rodolphe Raffalli est un guitariste français interprète-improvisateur virtuose spécialisé dans le Jazz Manouche et latino. Il a fait ses preuves depuis 40 ans sur de nombreuses scènes parisiennes et internationales. Conjuguant influences latino-américaines et classique, il est un artiste à part et reconnu par l’ensemble des artistes manouches européens. Très branché improvisation et folklore, sa maîtrise s’est perfectionnée avec le temps. Auteur-compositeur- interprète de plusieurs albums.

dont 2 albums dédiés à des reprises de Georges Brassens, ( Rodolphe Raffalli a sorti un dernier album en 2016 intitulé “En Amérique Latine”.

+33 2 54 24 36 88

©pixabay

Argenton-sur-Creuse

