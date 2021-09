Genève AMR / Sud des Alpes Genève RODOLPHE LOUBATIÈRE AMR / Sud des Alpes Genève Catégorie d’évènement: Genève

AMR / Sud des Alpes, le dimanche 26 septembre à 15:00

Rodolphe Loubatière, batteur/improvisateur/expérimentateur incontournable de la scène genevoise – ce soir en solo – joue la carte de la réduction instrumentale en jetant son dévolu sur la caisse claire, instrument pris à bras le corps, transfiguré au gré des manipulations, des fulgurances organiques et des frottements d’objets, dans une recherche bruitiste intense et fine, tournée vers les textures sonores dont l’expression repose sur l’économie d’une gestuelle résolument propre, cela évoquant parfois un collage électro-acoustique. [http://rodolpheloubatiere.blogspot.com/](http://rodolpheloubatiere.blogspot.com/) Rodolphe Loubatière, caisse claire

CHF 40.- (plein tarif) CHF 25.- (membres AMR et ADEM, étudiants, SONART, AVS, AI, AC) CHF 20.- (titulaires de la carte 20 ans)

Le 40e AMR Jazz Festival aura lieu du 16 au 26 septembre 2021. Avec près de 40 événements, dont des concerts, et jams, une table ronde, une expo, des films, de la danse et même de la poésie ! AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais

2021-09-26T15:00:00 2021-09-26T15:45:00

