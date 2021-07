Paris Le Bab-Ilo Paris Rodolphe Lauretta – RO Trio Le Bab-Ilo Paris Catégorie d’évènement: Paris

Dans le cadre de l’hyper festival, le club le Bab-Ilo présente son Bab-Ilo Festival – Jazz à rue du baigneur – Paris XVIIIè. Une serie de concerts et de rencontres avec des acteurs culturels et associatifs du 24 juillet au 8 août 2021 Dès son adolescence, le saxophoniste et compositeur Rodolphe Lauretta s’est passionné pour une large palette de styles musicaux, du hip hop au jazz, en passant par la funk, le rock progressif, le reggae, les musiques africaines… Après un audacieux premier album en trio sorti en 2017 (RAW-Onze Heures Onze), Le saxophoniste ayant partagé la scène avec entre autres Alain Jean‐Marie, Akua Naru, Kelin Kelin orchestra, Jason Palmer, … sort prochainement un deuxième album novateur intitulé Kreolia, à paraître sur le label Cristal Records. avec Rodolphe Lauretta (Saxophones, synthé, composition), (Emmanuel Camy), (Basse électrique), Alix Goffic (batterie) « Le programme étant susceptible d’évoluer sur les dates et les lieux, nous vous invitons à vérifier régulièrement la mise à jour de ces informations » Concerts -> Jazz Le Bab-Ilo 9 rue du baigneur Paris 75018

12 : Jules Joffrin (264m) 4, 12 : Marcadet – Poissonniers (383m)

Contact :Bab-Ilo 0142239919 babilolepub@yahoo.fr https://babilo.lautre.net https://facebook.com/babilojazzclub https://twitter.com/babilojazzclub

