Le vendredi 26 novembre 2021

de 20h à 23h

+ Motsek + D TAULIAUT Le saxophoniste guyano-martiniquais Rodolphe Lauretta offre dans ce deuxième album Kreolia un cocktail explosif de musique caribéenne, hip hop, future-funk et pop expérimentale. Un jazz aventureux et inventif qui fait la part belle à la voix, avec la présence dans l’album d’invités de marque comme le rappeur Medaphoar (Madlib, Aloe Blacc, Anderson Paak…), les chanteurs Dwight Trible, Genevieve Artadi (Knower), et Ruppert Pupkin. Concerts -> Jazz Le Hasard Ludique 128 avenue de Saint-Ouen Paris 75018

128 avenue de Saint-Ouen Paris 75018

Le Hasard Ludique

2021-11-26T20:00:00+01:00_2021-11-26T23:00:00+01:00

Rodolphe Lauretta

