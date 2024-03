RODOLPHE BURGER THEATRE DE L’OEUVRE Marseille, samedi 4 mai 2024.

Rodolphe Burger nous fait l’honneur de nous rendre visite pour un concert de soutien au Théâtre de l’Œuvre ! De la philisophie dont il était professeur au début des années 80 à la fondation du groupe Kat Onoma, guitariste et chanteur, Rodolphe Burger développe depuis 30 ans une carrière des plus originales. Sur son label Dernière Bande créé en 2002, il fait paraître, outre ses nombreux disques solo, plus d’une vingtaine d’albums qui témoignent d’une générosité créatrice qui l’a vu collaborer avec de nombreux·se·s auteur·e·s et artistes, comme ses ami.e.s écrivain.e.s Pierre Alferi et Olivier Cadiot, mais aussi Alain Bashung, Jeanne Balibar, Françoise Hardy, James Blood Ulmer, Erik Truffaz, Rachid Taha, Ben Sidran et bien d’autres. Né en 1957 à Colmar, Rodolphe Burger interprète avec brio sa musique à la croisée de bien des chemins. Le maître du rock français présente une musique obsédante, subtilement imprégnée de blues tendu, de jazz en clair-obscur, de folk urbaine et de post-punk ombrageux. Ce concert sera évidemment l’un des temps forts de ce trimestre au Théâtre de l’Œuvre.Un concert inédit à ne pas manquer !

Tarif : 15.00 – 18.00 euros.

Début : 2024-05-04 à 21:00

Réservez votre billet ici

THEATRE DE L’OEUVRE 1 RUE MISSION DE FRANCE 13001 Marseille 13