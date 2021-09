Rouen Le 106 Rouen, Seine-Maritime RODOLPHE BURGER / PETER VON POEHL Le 106 Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

RODOLPHE BURGER / PETER VON POEHL Le 106, 17 décembre 2021, Rouen. RODOLPHE BURGER / PETER VON POEHL

Le 106, le vendredi 17 décembre à 20:00

Rodolphe Burger s’est engagé dans une histoire poétique. Sur un motif blues ou la saturation d’une guitare, sur un beat électronique abyssal ou l’harmonie des cordes qui s’étirent vers le lointain, ses mots scandés virevoltent sur eux-mêmes dans un parlé-chanté émotif et charnel. Poétique et mélancolique, des instantanés pop aux arrangements finement ciselés, le cinquième album de Peter Von Poehl sonne comme un retour aux sources pour le chanteur.

Location 19.5 € Guichet 22.5 € Réduit 16.5 € Abonnés 13.5 €

Pop/rock Le 106 allée François Mitterrand Rouen Rouen Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-17T20:00:00 2021-12-17T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Le 106 Adresse allée François Mitterrand Rouen Ville Rouen lieuville Le 106 Rouen