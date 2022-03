Rodolphe Burger Le Cantique des Cantiques & hommage à Mahmoud Darwich L’Institut du Monde Arabe, 13 mars 2022, Paris.

Rodolphe Burger, Le Cantique des Cantiques & hommage à Mahmoud Darwich dans une nouvelle traduction d’Olivier Cadiot

C’est à l’occasion du mariage d’Alain Bashung et de Chloé Mons en 2001 que Rodolphe Burger met en musique la poésie divine et sensuelle du Cantique des Cantiques, dans une nouvelle traduction d’Olivier Cadiot. Compilation de vers ancestraux décrivant l’absolu d’un amour liant un homme et une femme, ce texte est aussi envisagé comme une métaphore spirituelle. Après la cérémonie de noces, un disque paraît que le chanteur et son épousée ont confié au label discographique de Rodolphe Burger, héritage que celui-ci bientôt rapproche d’un texte du poète palestinien Mahmoud Darwich, S’envolent les colombes. La même passion spirituelle et charnelle unit les deux textes, la même région géographique (Liban, Jordanie, Palestine…) leur sert de cadre. Alain Bashung et Mahmoud Darwich disparus, leur mémoire reste vive et Rodolphe Burger leur rend hommage.

Autour de ces deux textes magnifiques et pour consolider l’expression de la guitare et du chant de Rodolphe Burger, on retrouve des membres de sa famille musicale, dont Mehdi Haddab (DuOud, Speed Caravan et Before Bach), Julien Perraudeau et Yves Dormoy. Les voix et les langues en hébreux, arabe et français, sont multiples. Outre celle de Rodolphe Burger, la performeuse et chanteuse Ruth Rosenthal (Winter Family) donnera la réplique à des enregistrements d’Adel Kodeih, père de Rayess Bek, habituel récitant, et de Mahmoud Darwich lui-même.

