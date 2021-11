Rodolphe BURGER / Erik MARCHAND / Medhi HADDAB Théâtre de L’aire Libre, 25 janvier 2022, Rennes.

Théâtre de L’aire Libre, le mardi 25 janvier 2022 à 21:30

15 ans après BEFORE BACH, voilà que RODOLPHE BURGER et ÉRIK MARCHAND redescendent à la mine, histoire de creuser plus profond, et d’extraire un nouveau répertoire. « Glück Auf ! » (Bonne Chance !) : c’est la devise des mineurs de Sainte-Marie-Aux-Mines mais c’est aussi le titre de leur nouveau disque qui sortira fin août 2021. Album à l’intérieur duquel leur répertoire illustre une nouvelle fois les parentés entre le blues et les musiques traditionnelles, boostées par l’énergie d’une rythmique rock. Fait d’exclamations variées s’entrelaçant dans une montée en puissance sonore et électrique, le morceau d’ouverture « Kazanova » conjugue le chant redoutable d’Érik Marchand avec celui plus apaisé de Rodolphe Burger. C’est une reprise d’ « Ar Froudennou » du trio Érik Marchand, qui invite les boucles hypnotiques de la gadoulka ainsi que le lâcher-prise du oud et de la guitare à élaborer une transe extravagante. Sur scène, c’est une formule trio composée de Rodolphe Burger, Érik Marchand et Mehdi Haddab qui nous fera découvrir ce tout nouvel album.

22 à 27€

