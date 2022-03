Rodin Saint-Pierre-du-Mont Saint-Pierre-du-Mont Catégories d’évènement: Landes

Saint-Pierre-du-Mont

Rodin Saint-Pierre-du-Mont, 18 mars 2022, Saint-Pierre-du-Mont. Le Pôle 190 Avenue Camille Claudel

2022-03-18

Danse – 1h10­ – Tout public

Ballet Julien Lestel Après avoir adapté des passages de ses chorégraphies dans de célèbres musées parisiens, le chorégraphe Julien Lestel se projette dans une nouvelle création inspirée des œuvres de Rodin. Particulièrement inspiré par le célèbre sculpteur, ce qui le fascine avant tout c’est le mouvement qui se dégage de toutes ses œuvres. Ne cherchant ni la ressemblance à tout prix, ni la beauté idéale, Rodin figure le geste, le rythme, l’élan qui révèlent la diversité des expressions humaines. Rodin veut faire vrai et, au-delà des apparences, restituer la vérité du corps. Danse – 1h10­ – Tout public

Le Pôle 190 Avenue Camille Claudel Saint-Pierre-du-Mont

