Rodin en dessins ! Musée Rodin Paris, 22 février 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du mardi 01 mars 2022 au vendredi 04 mars 2022

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 15h00 à 16h30

Du mardi 22 février 2022 au vendredi 25 février 2022 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 15h00 à 16h30

payant

Ces vacances scolaires se dérouleront sous le signe de la créativité. A vos crayons ! Principalement connu pour ses sculptures, Rodin était aussi un grand dessinateur. Croquez quelques-unes de ses œuvres dans le musée, accompagné du regard bienveillant d'un artiste. En famille, vous saisirez les différentes techniques de dessin de Rodin, au plus près de ses sculptures. Musée Rodin Paris 77 rue de Varenne Paris 75007

